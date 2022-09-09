على اذاعة تونس الثقافية... ألفة الحامدي تختار الانسحاب و عدم مواصلة الحوار

نزلت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي ضيفة حنان الفرجاني على اذاعة تونس الثقافية....





وتحدثت الحامدي عن الجانب الثقافي في السياسة وقالت أن تونس تفتقد رؤية واضحة في الجانب الثقافي وأنها اختارت العمل السياسي لانه يمثل عائق في تونس حسب قولها وقالت أن الحكومة ربما نجحت في بعض الجوانب و لكنها فشلت في الجانب الاقتصادي....لكن الحوار تحول الى عراك عندما اعترضت ألفة الحامدي على طريقة مقدمة البرنامج ادارة الحوار ... فيديو