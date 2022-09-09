الزكراوي: اصدار سعيد لعفو خاص بمناسبة العودة المدرسية والجامعية هو سابقة وخروج عن المألوف

واعتبر الزكراوي، أن هذا العفو الرئاسي يعد سابقة، تخرج عن النواميس المألوفة ، مضيف بأنه عادة ما يتم اصدار العفو الخاص بالتزامن مع مناسبات دينية أو أعياد وطينة.وبين بأن ذلك يؤكد أن الرئيس لا يفكر كسائر رجال السياسة و قد يكون آت من كوكب آخر على حد تعبيره.وأضاف بأن مقاربة الرئيس تختلف في كل شيء على حد قوله.