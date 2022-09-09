الزكراوي: اصدار سعيد لعفو خاص بمناسبة العودة المدرسية والجامعية هو سابقة وخروج عن المألوف

علق مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق بتونس صغير الزكراوي، في مداخلة له مساء أمس في برنامج "في 60 دقيقة، على موجات ديوان اف أم، على الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي يقضي بتمتيع 1621 محكوما عليهم بالعفو الخاص وذلك بمناسبة العودة الجامعية والمدرسية.
واعتبر الزكراوي، أن هذا العفو الرئاسي يعد سابقة، تخرج عن النواميس المألوفة ، مضيف بأنه عادة ما يتم اصدار العفو الخاص بالتزامن مع مناسبات دينية أو أعياد وطينة.
وبين بأن ذلك يؤكد أن الرئيس لا يفكر كسائر رجال السياسة و قد يكون آت من كوكب آخر على حد تعبيره.
وأضاف بأن مقاربة الرئيس تختلف في كل شيء على حد قوله.
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