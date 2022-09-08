حادثة 'الباساج': النيابة العمومية تحتفظ بـ3 أعوان ديوانة

أفاد مصدر ديواني اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، لاذاعة شمس اف ام، أن النيابة العمومية قررت الاحتفاظ بـ3 أعوان ديوانة عل ذمة البحث، في علاقة بحادثة وفاة شاب اثر طلق ناري في "الباساج" بالعاصمة أمس الاربعاء.







وبخصوص عون الديوانة المصاب خلال الحادثة، اكد ذات المصدر ان حالته الصحية مستقرة حاليا وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية إثر نقله لاحد مستشفيات العاصمة.

وأكد ذات المصدر، ان النيابة العمومية طلبت من اعوان الديوانة عدم تقديم اي تصريحات اعلامية في علاقة بالحادثة، في الوقت الحالي.



