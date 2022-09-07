خلال جلسة عمل : الوفد الحكومي يُبدي تفاعلا ايجابيا مع مقترحات اتحاد الشغل


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 21:13 قراءة: 0 د, 37 ث
      
انعقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل رفقة خبراءه مع وفد حكومي ترأسته نجلاء بودن رئيسة الحكومة، وتم خلال اللقاء نقاش مستفيض لمشروع وبدائل الاتحاد حول الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية.


وبحسب ما نقلته جريدة الشعب نيوز فان الوفد الحكومي قد أبرز تجاوبا ايجابيا و تفاعلا عقلانيا مع نظرة الاتحاد العام التونسي للشغل الشاملة للاصلاح حول جميع الملفات الحارقة المطروحة .

ووفق نفس المصدر فأن الاتحاد يأمل أن تفعّل الحكومة وأن تعمل بهذا البرنامج خلال الاسابيع القليلة القادمة وهو البرنامج الذي من شأنه ان يضمن انتعاشة للاقتصاد ويقدم رسائل طمأنة للتونسيات والتونسيين نحو تحسين اوضاعهم المعيشية المتردية.


من ناحية اخرى، افادت جريدة الشعب نيوز ّان جلسة عمل ستنعقد غدا الخميس بين قيادة المنظمة ووفد حكومي لاستكمال الملف الاجتماعي,

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