ألفة الحامدي تستقبل القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بتونس

استقبلت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ألفة الحامدي، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي في إطار التعريف بالرؤية الاقتصادية الجديدة والمشاريع الكبرى التي يحملها حزب الجمهورية الثالثة لتونس بهدف الترفيع في نمو الاقتصاد الوطني و حلّ معضلة التشغيل للشباب التونسي.





و ركّزت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة, ألفة الحامدي بحسب منشور ورد على صفحتها بموقع الفايسبوك, على أهمية أن تكون تونس وجهة استثمار عالمية و ان يهدف الإصلاح الاقتصادي إلى خلق منظومة اقتصادية جديدة و دامجة من شأنها ضمان الاستثمارات الكبرى على المدى المتوسط و البعيد و تشجيع كل التونسيين و إعادة الأمل لجميع شرائح المجتمع للمساهمة في خلق الثروة في تونس على أن يرتكز الإصلاح على مبادئ الحرية الاقتصادية والشفافية.وذكرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة المخاطر التي تواجه الشعب التونسي من ناحية تأثير التغير المناخي على الفلاحة و التوزع السكاني و أهمية ضمان الأمن الغذائي للشعب التونسي.وصاحب القائمة بالأعمال ناتاشا فرانشيسكي وفد من السفارة متكون من مكلّف بالشؤون الاقتصادية، مكلّف بالشؤون السياسية و المكلف بالإعانات الخارجية.كما التقى وفد سفارة الولايات المتحدة أعضاءًا من المجلس الوطني لحزب الجمهورية الثالثة ممثلين عن أقاليم الجمهورية التونسية من الجنوب الى الشمال.