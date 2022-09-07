الباساج: إصابة شخص برصاصة حرس ديواني

أطلق أعوان دورية تابعة للحرس الديواني النار مساء اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بجهة 'الباساج' أثناء التصدي لعملية حجز بضائع يشتبه في أنها معدة للتهريب مما أدى إلى اصابة صاحب البضاعة ونقله الى المستشفى وفق ما نشرته موزاييك.







وتفيد المعطيات الأولية أن أعوان دورية تابعة للحرس الديواني قاموا بايقاف صاحب عربة مملوءة ببضائع يشتبه في أنها معدّة للتهريب لكن تمّ التصدّي لهم من قبل عدد من الأشخاص وتزامن ذلك مع اطلاق أعوان الدورية لرصاصتين أصابت احداهما صاحب البضاعة مما أدى الى نقله الى المستشفى



وتقرر فتح تحقيق قضائي للكشف عن كامل تفاصيل وملابسات الواقعة في انتظار نتائج الأبحاث التي تقرر إجراؤها.









وتفيد المعطيات الأولية أن أعوان دورية تابعة للحرس الديواني قاموا بايقاف صاحب عربة مملوءة ببضائع يشتبه في أنها معدّة للتهريب لكن تمّ التصدّي لهم من قبل عدد من الأشخاص وتزامن ذلك مع اطلاق أعوان الدورية لرصاصتين أصابت احداهما صاحب البضاعة مما أدى الى نقله الى المستشفىوتقرر فتح تحقيق قضائي للكشف عن كامل تفاصيل وملابسات الواقعة في انتظار نتائج الأبحاث التي تقرر إجراؤها.