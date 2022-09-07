بعد محمد العفاس، ايقاف النائب السابق رضا الجوادي

أفادت الاربعاء 7 سبتمبر، القيادية بحركة النهضة جميلة الكسيكسي انه وبعد ايقاف محمد العفاس تم ايقاف النائب السابق عن جهة صفاقس رضا الجوادي.





وقالت الكسيكسي "ايقافات في صفوف معارضين سياسيين نواب د. محمد العفاس والشيخ رضا الجوادي، ما كنتش نعرفعهم قبل والتقينا في المجلس من أعز الناس اخلاقهم عالية جدا ومحبين لشعبهم وبلدهم".تجدر الاشارة الي ان بعض المصادر افادت بان ايقاف الجوادي ياتي بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في اطار البحث في ملف التسفير إلى سوريا.