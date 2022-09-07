بعد محمد العفاس، ايقاف النائب السابق رضا الجوادي


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 19:36 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أفادت الاربعاء 7 سبتمبر، القيادية بحركة النهضة جميلة الكسيكسي انه وبعد ايقاف محمد العفاس تم ايقاف النائب السابق عن جهة صفاقس رضا الجوادي.


وقالت الكسيكسي "ايقافات في صفوف معارضين سياسيين نواب د. محمد العفاس والشيخ رضا الجوادي، ما كنتش نعرفعهم قبل والتقينا في المجلس من أعز الناس اخلاقهم عالية جدا ومحبين لشعبهم وبلدهم".
تجدر الاشارة الي ان بعض المصادر افادت بان ايقاف الجوادي ياتي بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في اطار البحث في ملف التسفير إلى سوريا.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 252630

Fathi  (Austria)  |Mercredi 07 Septembre 2022 à 20h 05m |           
نظام القرصان يتعرى كل يوم من فضيحة لفضيحة....النواب هاذم اصبحوا يهددون الامن العام...لذلك تم ايقافهم....كل التنكيل برموز المعارضة سيعود بالوبال على نظام المنقلب....وسيتم رمي الكلاب السائبة بمزبلة... التا.....لو وصل السيل الزير....فأين رجال البلاد....كيف تسمحوا المعتوه ان يجر البرلمانية.....لتحقيق اشباه أوهام ضالة......



En continu...

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