مصطفي بن جعفر : ما فماش عشرية سوداء.. كل فترة فيها الباهي و الخايب.

رفض الرئيس السابق للمجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك وصف العشرية الماضية بانها عشرية سوداء.

وقال بن جعفر " ما فماش عشرية سوداء.. هي الأربعين سنة اللي سبقت الثورة ما نجموش نقولو لكلها سوداء.. ما تنجمش تاخو حقبة سياسية معينة وتقول لكلو خايب".





وتابع بن جعفر " التأسيس الانفرادي الذي يقوم بيه الرئيس سعيد لم يؤدي بعد للانحراف بالمسار.. لكن فما تخوّف من ذلك".

وقال بن جعفر " لغة الأشرار والطيبين لا تؤدي الا للانقسام.. وهذا باش يأدي للصراع في الشارع.. بش نخرجو الصراع من المؤسسات إلى الشارع".

وحول الوضع الحالي قال مصطفى بن جعفر " مستحيل أن يقبل عاقل أن وضعنا اليوم أتعس من وضع بن علي".









وتابع بن جعفر " التأسيس الانفرادي الذي يقوم بيه الرئيس سعيد لم يؤدي بعد للانحراف بالمسار.. لكن فما تخوّف من ذلك".وقال بن جعفر " لغة الأشرار والطيبين لا تؤدي الا للانقسام.. وهذا باش يأدي للصراع في الشارع.. بش نخرجو الصراع من المؤسسات إلى الشارع".وحول الوضع الحالي قال مصطفى بن جعفر " مستحيل أن يقبل عاقل أن وضعنا اليوم أتعس من وضع بن علي".