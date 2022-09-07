مصطفي بن جعفر : ما فماش عشرية سوداء.. كل فترة فيها الباهي و الخايب.


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 16:49 قراءة: 0 د, 38 ث
      
رفض الرئيس السابق للمجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك وصف العشرية الماضية بانها عشرية سوداء.
وقال بن جعفر " ما فماش عشرية سوداء.. هي الأربعين سنة اللي سبقت الثورة ما نجموش نقولو لكلها سوداء.. ما تنجمش تاخو حقبة سياسية معينة وتقول لكلو خايب".

وتابع بن جعفر " التأسيس الانفرادي الذي يقوم بيه الرئيس سعيد لم يؤدي بعد للانحراف بالمسار.. لكن فما تخوّف من ذلك".
وقال بن جعفر " لغة الأشرار والطيبين لا تؤدي الا للانقسام.. وهذا باش يأدي للصراع في الشارع.. بش نخرجو الصراع من المؤسسات إلى الشارع".
وحول الوضع الحالي قال مصطفى بن جعفر " مستحيل أن يقبل عاقل أن وضعنا اليوم أتعس من وضع بن علي".




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252620



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 07 سبتمبر 2022 | 10 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:10 18:41 15:54 12:24 05:55 04:26
Babnet
39°
 Babnet39° Babnet % 25 :الرطــوبة
تونــس Babnet28°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
39°-2840°-2935°-2834°-2734°-25
  • Avoirs en devises
    24033,0

  • (6 sept)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,20933 DT        1$ =3,23182 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 sept)   892,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   