فنيّو الملاحة الجويّة في إضراب الجمعة المقبل.

يدخل فنيّو الملاحة الجوية بديوان الطيران المدني والمطارات، يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، في إضراب عن العمل، وذلك إثر تأجيل الإضراب بعد الجلسة الصلحية المنعقدة يوم 23 أوت الماضي، بين الطرف النقابي والطرف الإداري وبطلب من سلطة الإشراف ومصالح رئاسة الحكومة بهدف تدارس نقاط محضر اتّفاق 22 سبتمبر 2021، المدرجة ببرقيّة التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتّحاد الجهوي للشغل بتونس بتاريخ 11 أوت 2022‎، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد بالنقابة المذكورة الصحبي مخلوف في تصريح لاذاعة موزاييك.







ودعت النقابة الأساسية لفنيّي الملاحة الجوية منظوريها إلى جلسة عامة يوم الخميس المقبل، وذلك في انتظار تحديد جلسة صلحية أخرى قبل تنفيذ الإضراب، وفق المصدر ذاته.



وكان فنّيو الملاحة الجوية لديوان الطيران المدني والمطارات، قد طالبوا يوم الخميس 11 أوت 2022، السلطة المعنيّة بالتدخّل السريع لمعالجة الوضع الاجتماعي، مهدّدين بتنفيذ إضراب يوم الخميس 25 أوت الفارط، بمقرّات العمل، في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.





واتّهم فنّيو الملاحة الجوية لديوان الطيران المدني والمطارات الهياكل الإدارية المسؤولة بتواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب تفعيل نقاط محضر اتّفاق 22 سبتمبر 2021، وسدّ الشغورات العاجلة، إضافة إلى الاستجابة إلى مطالب تخصّ قانون الإطار ودلائل التكوين وبرامج التكوين للمحافظة على الكفاءات والمساكن الإدارية.







ودعت النقابة الأساسية لفنيّي الملاحة الجوية منظوريها إلى جلسة عامة يوم الخميس المقبل، وذلك في انتظار تحديد جلسة صلحية أخرى قبل تنفيذ الإضراب، وفق المصدر ذاته.وكان فنّيو الملاحة الجوية لديوان الطيران المدني والمطارات، قد طالبوا يوم الخميس 11 أوت 2022، السلطة المعنيّة بالتدخّل السريع لمعالجة الوضع الاجتماعي، مهدّدين بتنفيذ إضراب يوم الخميس 25 أوت الفارط، بمقرّات العمل، في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.واتّهم فنّيو الملاحة الجوية لديوان الطيران المدني والمطارات الهياكل الإدارية المسؤولة بتواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب تفعيل نقاط محضر اتّفاق 22 سبتمبر 2021، وسدّ الشغورات العاجلة، إضافة إلى الاستجابة إلى مطالب تخصّ قانون الإطار ودلائل التكوين وبرامج التكوين للمحافظة على الكفاءات والمساكن الإدارية.