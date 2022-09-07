حسن الزرقوني: 35 في المائة من التونسيين دخلهم الشهري اقل من 600 دينار


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 12:36 قراءة: 0 د, 20 ث
      
كشف رئيس مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني في حديثه عن الصعوبات المالية والاقتصادية للتونسيين ان 35 بالمائة من التونسيين دخلهم الشهري اقل من 600 دينار .
واضاف الزرقوني في حوار عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" معدل انفاق التونسي المتوسط يبلغ 20 الف دينار في السنة مضيفا " نتوقع ارتفاع الارقام بسبب غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الاساسية".




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