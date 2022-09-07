حسن الزرقوني: 35 في المائة من التونسيين دخلهم الشهري اقل من 600 دينار

كشف رئيس مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني في حديثه عن الصعوبات المالية والاقتصادية للتونسيين ان 35 بالمائة من التونسيين دخلهم الشهري اقل من 600 دينار .

واضاف الزرقوني في حوار عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام" معدل انفاق التونسي المتوسط يبلغ 20 الف دينار في السنة مضيفا " نتوقع ارتفاع الارقام بسبب غلاء المعيشة وارتفاع اسعار المواد الاساسية".











