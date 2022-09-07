شكري حمادة: قيمة اقتطاعات النقابة من أجور الأمنيين لا تتجاوز 1،500 مليم شهريا


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 11:28 قراءة: 0 د, 57 ث
      
نفى الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة، اتهامات وزير الداخلية توفيق شرف الدين للنقابات الأمنية، باختلاس أموال منخرطيها، منددا بـ"المغالطات" الواردة في تصريحاته.


وقال حمادة، خلال ندوة صحفية عقدتها النقابة اليوم الأربعاء، إن النقابة الأمنية تقتطع معلوم الانخراط من الأمني، بموجب عقد ممضى بين الطرفين، ومسجل في البلدية من قبل عون الأمن نفسه، الذي يوافق على اقتطاع مبلغ مالي شهري بعنوان الانخراط في النقابة.



وكان وزير الداخلية وصف خلال لقاء عقده يوم 1 سبتمبر الجاري مع ممثلي وسائل الاعلام، الاقتطاعات من أجور الأمنيين لفائدة النقابات الأمنية ب "المسألة الخطيرة وغير القانونية"، معلنا عن قرار إيقاف الاقتطاعات الى حين إعداد نصّ ترتيبي ينظّم هذه العملية وذلك قبل نهاية سنة 2022.


وأكد شكري حمادة أن قيمة المبلغ المقتطع شهريا من جراية الأمني لا تتجاوز دينارا و500 مليم، عكس ما صرح به وزير الداخلية الذي قال إن بعض الأمنيين لا يتحصلون سوى على راتب شهري بقيمة 300 دينار، من جراء اقتطاعات النقابات.

واشار شكري حمادة، إلى أن بعض الاقتطاعات الأخرى من أجور الأمنيين تتم عن طريق بعض الشركات المتعاقدة المسدية للخدمات، والتي تقدم في المقابل خدمات للأمني في إطار عقد فردي ممضى بين الطرفين.



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