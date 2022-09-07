حرص تونسي موريتاني على مزيد تدعيم التعاون الثنائي

بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عقد عُثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج امس ، لقاء مع محمد سالم ولد مرزوق، وزير الخارجية الموريتاني.







ومثّل اللّقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الأربعاء ، مناسبة جدّد فيها الوزيران التأكيد على حرص البلديْن على مواصلة تدعيم التعاون الثنائي في مختلف المجالات من منطلق علاقات الأخوة المتميزة التي تربط بين الشعبيْن الشقيقيْن والإرادة السياسية الراسخة لقيادتيْ البلديْن في الارتقاء بعلاقات الشراكة بينهما إلى أعلى المستويات.

وشدّد الجانبان على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة. وفي هذا الصدد، تمّ الاتفاق على عقد اجتماع تحضيري عن بعد بين كبار المسؤولين في البلدين لاجراء تقييم لواقع التعاون الثنائي وبحث سبل توسيع مجالاته واستكشاف قطاعات تعاون جديدة وواعدة في الصحة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والطاقات المتجددة فضلا عن مزيد تعزيز مجالات التعاون القائمة.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص مختلف المسائل المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، مؤكّديْن على ضرورة إحراز التقدم المنشود لعملية إصلاح جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك ككلّ وتطوير آدائها لا سيما في ظل التطورات العالمية الراهنة التي تقتضي مقاربة مشتركة قائمة على التضامن والتآزر بين البلدان العربية وبلورة مواقف موحدة في محتلف المحافل الإقليمية والدولية.



