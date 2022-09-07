الديبلوماسي عبد الله العبيدي: على الرئيس سعيّد تقديم توضيح بخصوص الأزمة مع المغرب


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 08:56 قراءة: 0 د, 29 ث
      
شدد الديبلوماسي السابق، عبد الله العبيدي، اليوم الأربعاء 07 سبتمبر 2022، على ضرورة تقديم موقف واضح من الأزمة مع المغرب.


فخلال مداخلة على اذاعة شمس، قال العبيدي "من المفروض رئيس الجمهورية قيس سعيد يقدم تصريحا مقتضبا لتوضيح موقف تونس من هذه الأزمة ومصلحتها".

كما لفت عبد الله العبيدي إلى غياب الديبلوماسية الخارجية في تونس مصرحا "السياسة الخارجية باتت مفقودة اليوم لذلك لا يمكن أن تكون لنا ديبلوماسية خارجية".


وأبرز العبيدي أن تونس لم يعد لها مُتكلّم باسمها وحتى وزير الشؤون الخارجية أصبح غائبا تماما ولا يُعتدّ بتصريحاته" وفق تقديره.



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