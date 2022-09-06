لقاء بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وفاخر الفخفاخ والي صفاقس

دار مساء اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم لقاء جمع الدكتور وديع الجريء بوالي صفاقس فاخر الفخفاخ وقد تقدم في بداية الجلسة رئيس الجامعة بالتهاني إلى والي صفاقس بمناسبة ترشح النادي الرياضي الصفاقسي الى الدور النهائي كما تقدم له بالشكر الخاص للدور الذي لعبه بصفته ابن الجهة و واليا لها في لم شمل الأسرة الموسعة للنادي الصفاقسي وسعيه المتواصل مع الجامعة لدعم كل أندية ولاية صفاقس على غرار السكك الحديد الصفاقسي و الفرق المنتمية الى جزيرة قرقنة والملعب الرياضي الصفاقسي وكل أندية كرة القدم بولاية صفاقس دون استثناء ، هذا وقد أكد وديع الجريء استعداد الجامعة لمد يد المساعدة لهذه الأندية حسب معطيات موضوعية ضبطتها للغرض وفي هذا الإطار ستنطلق الجامعة في القيام ببعض التدخلات في ملعب فرحات حشاد بقرقنة .







من جهته تقدم والي صفاقس بشكره للجامعة وذلك لمساعدتها المالية والمعنوية للنادي الرياضي الصفاقسي والتي ستمكن الفريق من المشاركة في المسابقة الافريقية ، مؤكدا على قناعته بأهمية قطاع الرياضة وكرة القدم بالخصوص وعلى حرصه الشديد على دعم فرق الولاية لضمان نجاحها الرياضي وإشعاعها محليا وقاريا كما أكد الوالي في السياق ذاته على استعداده التام للتنسيق مع الجامعة ومختلف الهياكل الرياضية في إطار مقاربة تشاركية تساهم في النهوض بالرياضة وإشعاعها وطنيا وإقليميًا .



