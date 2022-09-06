وزارة الصناعة والطاقة والمناجم... تعيينات جديدة بعدد من المؤسسات

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الثلاثاء، عن تسميات جديدة على رأس عدد من المؤسسات الراجعة لها بالنظر

وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة ، أنه تم تعيين:







دليلة الشابي بوعتور رئيسة مديرة عامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية





ومحمد علي خليل رئيسا مديرا عاما للشركة الفرنسية التونسية للبترول



وقيس الماجري رئيسا مديرا عاما للوكالة العقارية الصناعية





وسامي قبطني رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"



ورشيد العربي رئيسا مديرا عاما لشركة اسمنت أم الإكليل







دليلة الشابي بوعتور رئيسة مديرة عامة للمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليةومحمد علي خليل رئيسا مديرا عاما للشركة الفرنسية التونسية للبترولوقيس الماجري رئيسا مديرا عاما للوكالة العقارية الصناعيةوسامي قبطني رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"ورشيد العربي رئيسا مديرا عاما لشركة اسمنت أم الإكليل