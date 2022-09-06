الاقتطاعات من أجور الأمنيين..نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل توضح

أوضح كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل لسعد الكشو، في ندوة صحفية عقدتها النقابة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، مسألة الاقتطاعات التي تقوم بها النقابة من أجور الأمنيين

وأشار الكشو إلى أن معلوم الإنخراط السنوي في النقابة هو 18 دينار أي ما يعادل 1500 مي شهريا.



و بيّن بأن المنخرط يتمتع مقابل ذلك بجملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والامتيازات، على حد قوله.وأضاف النقابي أن عدد المنخرطين في النقابة بلغ 44.396 منخرطا بقيمة مالية جملية سنوية تقدر بـ525 ألف دينار.وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أكد الخميس الماضي أنّ "اقتطاعات النقابات الأمنية من منظوريها تصل إلى حوالي 40 مليون دينار في السنة، وقد وصلت منذ بداية السنة الجارية إلى حد الساعة، 34 مليون دينار"، وقال: "هذه الاقتطاعات غير قانونية ولا يمكن لوزارة الداخلية أن تصمت على هذا الأمر" وفق قوله.وتابع شرف الدين خلال ندوة صحفية: "اتضح أن الاقتطاعات التي تقوم بها النقابات الأمنية، لا تستند إلى أيّ نصّ قانوني في مبدئها وكذلك في تفصيلاتها، وعدد كبير من الأمنيين يجدون أنفسهم بجرايات شهرية لا تتعدّى 300 دينار بسبب الاقتطاعات، بل هناك من لا يتبقى لهم شيء يذكر من جراياتهم" وفق قوله.