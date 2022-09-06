ناجي جلول: ''قدمت مشروع درُع لوزير الفلاحة فكانت ردة فعله الضحك''

قال الوزير السابق ناجي جلول في حوار ببرنامج " استديو شمس" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " شمس اف ام" انه قدم مشروع "درع" لوزير الفلاحة فكانت ردة فعله الضحك.

واضاف ناجي جلول " نبتة " الدرع" قادرة على مقاومة الجفاف ويمكن استغلالها في العلف كما يحصل اليوم في فرنسا".





وتابع ناجي جلول " لدينا ثروات مثل الجبس والزيتون لكن للاسف لا يتم استغلالها في مشاريع صناعية".







وتابع ناجي جلول " لدينا ثروات مثل الجبس والزيتون لكن للاسف لا يتم استغلالها في مشاريع صناعية".