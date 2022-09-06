ناجي جلول: ''قدمت مشروع درُع لوزير الفلاحة فكانت ردة فعله الضحك''


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 17:14 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال الوزير السابق ناجي جلول في حوار ببرنامج " استديو شمس" الذي يبث عبر أمواج اذاعة " شمس اف ام" انه قدم مشروع "درع" لوزير الفلاحة فكانت ردة فعله الضحك.
واضاف ناجي جلول " نبتة " الدرع" قادرة على مقاومة الجفاف ويمكن استغلالها في العلف كما يحصل اليوم في فرنسا".

وتابع ناجي جلول " لدينا ثروات مثل الجبس والزيتون لكن للاسف لا يتم استغلالها في مشاريع صناعية".



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