شكري حمادة: 'سنقاضي وزير الداخلية من أجل ما مُورس ضد خيام الاعتصامات في مختلف الولايات...'

أكد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في برنامج 'ميدي شو' على اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أن النقابة قررت مقاضاة وزير الداخلية توفيق شرف الدين من أجل ما تعرضت له خيام المعتصمين من النقابيين في مختلف نقاط الجمهورية، وفق تعبيره.







وتابع قائلا ''سنقاضي وزير الداخلية من أجل ما مُورس ضد خيام الاعتصامات في مختلف الولايات.. كل المسائل تمت معاينتها من طرف عدل منفذ..''



وأضاف ''ليس من حقنا الإضراب لكن من حقنا الاحتجاج والتحرك.. وإزالة الخيام لم تتم بإذن من النيابة العمومية بل بأوامر من وزير الداخلية..'









وتابع قائلا ''سنقاضي وزير الداخلية من أجل ما مُورس ضد خيام الاعتصامات في مختلف الولايات.. كل المسائل تمت معاينتها من طرف عدل منفذ..''وأضاف ''ليس من حقنا الإضراب لكن من حقنا الاحتجاج والتحرك.. وإزالة الخيام لم تتم بإذن من النيابة العمومية بل بأوامر من وزير الداخلية..'