وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس جمعية الترجي حمدي المؤدب


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 11:27 قراءة: 0 د, 18 ث
      
ستقبل وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مساء يوم الاثنين 05 سبتمبر 2022 رئيس جمعية الترجي الرياضي التونسي حمدي المؤدب.
ووفق بلاغ للوزارة, تم خلال اللقاء التطرق إلى توجه الوزارة واستراتيجيتها للنهوض بالرياضة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية الى جانب وضع الأطر القانونية الملائمة لدعم الموارد المالية للجمعيات الرياضية وتنمية مداخيلها مما يساعدها على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

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