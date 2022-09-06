القمودي : الدولة العميقة مازالت تحكم مع قيس سعيد والفساد متغلغل في مفاصل الدولة


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 10:58 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أكد القيادي في حركة الشعب "بدر الدين القمودي" ضيف اذاعة جوهرة اليوم الثلاثاء,أن الفساد متغلغل في مفاصل الدولة و لا يزول بمجرد القيام بإعلان أو خطاب وسيتوجب استراتيجية و إرادة سياسية .


و أضاف القمودي,أن الإرادة السياسية توفرت في 25 جويلية, واقتصرت على اعلان نوايا ولم تتحول إلى منجز عملي يترجم من خلال استراتيجية و من خلال اليات وفتح ملفات عبر المحاسبة ولذلك فإن الفساد مازال متواصلا وسيتواصل طالما لم نحسن التدخل في معالجة هذه الملفات حسب قوله.
و أكد القمودي أن الدولة العميقة مازالت تتحكم في المشهد السياسي وتحكم مع قيس سعيد عبر أذرعها وهي وراء مختلف المطبات التي تعترض مسار 25 جويلية.
و أشار إلى أن الموانئ التونسية ممر آمن للتهريب كما أن القضاء لم يلعب دوره في مقاومة الفساد حسب قوله.

و تابع القمودي قوله "وصمة عار على تونس السكوت عن تدليس ملفات في 2019 في هيئة الحقيقة و الكرامة مشددا على ضرورة اعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 252524

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 06 Septembre 2022 à 11h 04m |           
ما يحشمش يحكي على الدولة العميقة. والحزب الوحيد المساند للانقلاب هو حزبه "حركة الشعب"



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