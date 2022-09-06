القمودي : الدولة العميقة مازالت تحكم مع قيس سعيد والفساد متغلغل في مفاصل الدولة

أكد القيادي في حركة الشعب "بدر الدين القمودي" ضيف اذاعة جوهرة اليوم الثلاثاء,أن الفساد متغلغل في مفاصل الدولة و لا يزول بمجرد القيام بإعلان أو خطاب وسيتوجب استراتيجية و إرادة سياسية .





و أضاف القمودي,أن الإرادة السياسية توفرت في 25 جويلية, واقتصرت على اعلان نوايا ولم تتحول إلى منجز عملي يترجم من خلال استراتيجية و من خلال اليات وفتح ملفات عبر المحاسبة ولذلك فإن الفساد مازال متواصلا وسيتواصل طالما لم نحسن التدخل في معالجة هذه الملفات حسب قوله.و أكد القمودي أن الدولة العميقة مازالت تتحكم في المشهد السياسي وتحكم مع قيس سعيد عبر أذرعها وهي وراء مختلف المطبات التي تعترض مسار 25 جويلية.و أشار إلى أن الموانئ التونسية ممر آمن للتهريب كما أن القضاء لم يلعب دوره في مقاومة الفساد حسب قوله.و تابع القمودي قوله "وصمة عار على تونس السكوت عن تدليس ملفات في 2019 في هيئة الحقيقة و الكرامة مشددا على ضرورة اعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب.