حدائق المنزه: سقوط موظف من الطابق الرابع... والقبض على فتاة وشاب كانا بصحبة الضحية


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 09:06 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اذنت أول امس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع جثة موظف يعمل بأحد مراكز النداء بالعاصمة الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة بعد أن توفى في ظروف مسترابة حيث سقط من الطابق الرابع كما اذنت لاعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران بفتح بحث في الغرض وبانطلاق الأبحاث ألقى القبض على فتاة وشاب كانا يوم الواقعة بصحبة الضحية.


وقد انكر المتهمين القاء جثته من الطابق الرابع معترفين أنهما قضيا معه السهرة في شقة بجهة حدائق المنزه وقد استهلكوا جميعا كميات كبيرة من المخدرات نافين قتله

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