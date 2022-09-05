اذاعة اي أف ام تتّهم اذاعة الديوان بالسطو على برامجها وتقرّر مقاضاتها


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 20:41 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اصدرت الاثنين 5 سبتمبر، اذاعة اي اف ام، بيانا اتهمت من خلاله اذاعة ديوان أف ام بالسطو على برامجها معتبرة ما صدر عن الاذاعة المذكورة ممارسات فاقدة للأخلاق والمهنية.


ودعت اذاعة اي اف ام الهايكا الي التحرك للوقوف ضد هذه الممارسات وأخذ ما يلزم من اجراءات كما دعت نقابة الاذاعات الخاصة الى تحمل مسؤولياتها لدعوة الاذاعة المعنية التي هي عضو في النقابة الى الكف عن هذه الممارسات المخلة بشرف المهنة حسب نص البيان.
وأعلنت الاذاعة في نفس السياق بأنها ستشرع في مسار قضائي حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته.




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