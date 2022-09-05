كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري:"قيادات أمنية وسياسية عليا تواطأت مع الإرهاب"

صرّح كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي بأن قيادات أمنية وسياسية عليا خانت الوطن وتواطئت مع الإرهاب من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، حسب قوله

وأضاف الرزقي، لدى تدخله في فقرة "نقطة ساخنة" في برنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، أنه قدّم قضية بيوسف الشاهد في المحكمة العسكرية وتم حفظها.







وتابع قوله "شككنا بأن الإرهاب صادر من قلب وزارة الداخلية في فترة حكم الترويكا".





ولفت محمد علي الرزقي إلى أن النقابات الأمنية مخترقة من قبل بعض السياسين على غرار النائب بالبرلمان المحل سيف الدين مخلوف، وفق تصريحه.



واعتبر أن ما حصل في صفاقس في حفل لطفي العبدلي "هفوة" وتصرف "منفرد" من قبل نقابي مضيفا أن بعض النقابيين "خرجوا عن الخط" وعلى الجميع تحمل مسؤوليته.



وأكد كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري وجود ملفات فساد داخل النقابات الأمنية، حسب تأكيده، معربا عن تأييده لقرار وزير الداخلية بتوحيد النقابات.







وتابع قوله "شككنا بأن الإرهاب صادر من قلب وزارة الداخلية في فترة حكم الترويكا".ولفت محمد علي الرزقي إلى أن النقابات الأمنية مخترقة من قبل بعض السياسين على غرار النائب بالبرلمان المحل سيف الدين مخلوف، وفق تصريحه.واعتبر أن ما حصل في صفاقس في حفل لطفي العبدلي "هفوة" وتصرف "منفرد" من قبل نقابي مضيفا أن بعض النقابيين "خرجوا عن الخط" وعلى الجميع تحمل مسؤوليته.وأكد كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري وجود ملفات فساد داخل النقابات الأمنية، حسب تأكيده، معربا عن تأييده لقرار وزير الداخلية بتوحيد النقابات.