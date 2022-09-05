محامي صابر العجيلي: توجيه تهمة التعذيب للشاهد والجريبي

أنت النيابة العمومية بالمحكمة العدلية بباريس بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزير العدل الأسبق غازي الجريبي من أجل التعذيب والاحتجاز القسري على إثر الشكاية التي تقدم بها المدير العام الأسبق لوحدة مكافحة الإرهاب صابر العجيلي، وفق ما أكده المحامي حاتم الشلي

وأضاف الشلي، في تصريح لبرنامج "هنا تونس" على موجات ديوان أف أم، أنه تم سماع صابر العجيلي بتاريخ 12 جويلية الماضي من طرف قاضي التحقيق الفرنسي.







ومن المنتظر أن يقع استدعاء كل من شارك في هذه التهم، وفق المصدر ذاته.







محامي سليم الرياحي:"قضايا موكلي سياسية وملفقة والشاهد وراءها"



من ناحية أخرى أوضح المحامي الطيب بالصادق أن قضايا منوبه سليم الرياحي ملفقة وفيها محاسبة سياسية بطرق ملتوية مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد كان وراء هذه القضايا، حسب تصريحه

وأفاد بالصادق، بأن الإنتربول الدولي شطب بطاقات الجلب الدولية في حق الرياحي من منظومته وبأن القضاء الإماراتي قضى ببرائته وعدم تسليمه إلى تونس.



وأضاف أنه تمت تبرئة سليم الرياحي من اليونان والإمارات والإنتربول الدولي قائلا "منوبي لم يهرب وكان مستعدا للعوة إلى تونس".



وبيّن المحامي أنه في الأيام القادمة لن يكون وراء سليم الرياحي أي إجراء على مستوى دولي، وفق قوله.







ومن المنتظر أن يقع استدعاء كل من شارك في هذه التهم، وفق المصدر ذاته.من ناحية أخرى أوضح المحامي الطيب بالصادق أن قضايا منوبه سليم الرياحي ملفقة وفيها محاسبة سياسية بطرق ملتوية مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد كان وراء هذه القضايا، حسب تصريحهوأفاد بالصادق، بأن الإنتربول الدولي شطب بطاقات الجلب الدولية في حق الرياحي من منظومته وبأن القضاء الإماراتي قضى ببرائته وعدم تسليمه إلى تونس.وأضاف أنه تمت تبرئة سليم الرياحي من اليونان والإمارات والإنتربول الدولي قائلا "منوبي لم يهرب وكان مستعدا للعوة إلى تونس".وبيّن المحامي أنه في الأيام القادمة لن يكون وراء سليم الرياحي أي إجراء على مستوى دولي، وفق قوله.