شكري حمادة يعلن مقاضاة وزير الداخلية بسبب اتهاماته للنقابة بالتحيل والاختلاس


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 16:17 قراءة: 0 د, 33 ث
      
استنكر الاثنين 5 سبتمبر، الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الامن الداخلي شكري حمادة، التعاطي الأمني مع النقابيين الأمنيين المعتصمين التي وصلت الي استعمال الغاز المشل للحركة ضدهم معتبرا ان ما ورد في تصريحات كل من وزير الداخلية والناطقة الرسمية باسم الوزارة مغالطات لا أساس لها من الصحة.


واشار شكري حمادة الي تصريحات الوزير واتهاماته للنقابة بالتحيل واختلاس اموال منظوريها وحديثه عن اقتطاع النقابات ل34 مليار من أجور الاعوان.
وأعلن شكري حمادة ان النقابة قررت مقاضاة وزير الداخلية توفيق شرف الدين بسبب هذه التصريحات التي تتضمن مغالطة واضحة للرأي العام مبينا ان قيمة الاقتطاع من أجر العون تبلغ 1500 مليم شهريا.


الفيديو الدقيقة 29.40



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