ولد الحوات في قبضة الأمن

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير واثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير جدا محل تفتيش في قضايا خطيرة .





وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق الأبحاث فيها كان على إثر ورود عديد التشكيات و المحاضر العدلية على أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير فحواها تعمد نفر من أصحاب السوابق العدلية مكنى بولد الحوات بسلب عابري طريق 9 افريل /السيدة خاصة منهم سواق سيارات التاكسياولى رئيس فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير و أعوان رئيس مركز مونفلوري الموضوع الأهمية اللازمة و قاموا بوضع خطة أمنية مدروسة و نصب كمين أمني محكم أمكن على إثره من القاء القبض على ذي الشبهة و تقديمه لمقر الفرقة و الذي بعرضه على الناظم الآلي اتضح و انه محل 09 مناشير تفتيش من اجل السلب باستعمال العنف الشديد و الأسلحة البيضاء .باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتونس أذنت بالاحتفاظ وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.