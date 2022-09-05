ولد الحوات في قبضة الأمن


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 12:33 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير واثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير جدا محل تفتيش في قضايا خطيرة .


وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق الأبحاث فيها كان على إثر ورود عديد التشكيات و المحاضر العدلية على أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير فحواها تعمد نفر من أصحاب السوابق العدلية مكنى بولد الحوات بسلب عابري طريق 9 افريل /السيدة خاصة منهم سواق سيارات التاكسي
اولى رئيس فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير و أعوان رئيس مركز مونفلوري الموضوع الأهمية اللازمة و قاموا بوضع خطة أمنية مدروسة و نصب كمين أمني محكم أمكن على إثره من القاء القبض على ذي الشبهة و تقديمه لمقر الفرقة و الذي بعرضه على الناظم الآلي اتضح و انه محل 09 مناشير تفتيش من اجل السلب باستعمال العنف الشديد و الأسلحة البيضاء .


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتونس أذنت بالاحتفاظ وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.


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