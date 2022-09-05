بعد تتويجه في "تيكاد اكسبو"..دواء كورونا التونسي يدخل حيّز الإنتاج نوفمبر المقبل

قال مكتشف دواء كورونا، منير بالزرقة، إنه قد تحصل رفقة الفريق العلمي المصاحب له ( من كلية الطب بتونس ومعهد باستور) على هامش المعرض الدولي "تيكاد اكسبو" على جائزة الاتحاد الأوروبي عن مشروع دواء "كوفيد 19".





وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم"، أن هذا التتويج يعتبر تشجيعا لهم و لبقية المشاريع الأخرى المُتوّجة (7 مشاريع تونسية أخرى).وأوضح أن لجنة دولية مختصة في براءة الاختراع هي التي قامت باختيار المشاريع المُتوّجة ومرافقتهم إلى حين تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع.وأشار إلى أن الدواء قد وجد منذ البداية صعوبات في اعتماده في تونس، ولم يتم التسريع في الإجراءات من قبل وزارة الصحة وإعطاء التسهيلات اللازمة للمرور إلى التجارب السريرية الاخيرة.وتابع بالزرقة أنه سيتم استكمال الاجراءات في لبنان وسويسرا مع "بنك استثماري"، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم القيام بالتجارب السريرية في بلد أجنبي، وفق قوله.وبيّن أن كلفة المشروع بلغت حاليا 500 ألف دينار متأتية من موارد ذاتية و مساهمات بعض المستثمرين.وقال إن صناعة الدواء ستتم في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل بنظام التعاقد، وسيوفّر حوالي ألف مواطن شغل مباشر، حسب تقديره.