لقاء منتظر اليوم بين الطبوبي وبودن للبحث عن حلول للمسائل الخلافية

اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أنه من المنتظر ان يجمعه لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الإثنثن 05 سبتمبر 2022 بخصوص عدد من المسائل الخلافية بين الاتحاد والحكومة.





وقال الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على افتتاح المؤتمر العادي للإتحاد الجهوي للشغل بنابل، إنه يوجد تباين في وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة ونسعى لإيجاد حلول خلال اللقاء مع رئيسة الحكومة، وفق تعبيره.وعبر أمين عام المنظمة الشغيلة عن آماله للتوصل لاتفاق ، مضيفا القول إنه إذا استحال ذلك سيكون لكل حادث حديث، حسب قوله.هذا وافاد الطبوبي ان الحكومة تتجه نحو رفع الدعم وتوجيهه لمستحقيه، متسائلا عن الكيفية والطريقة التي سيوجه بها لمستحقيه في ظل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الأجور ، لافتا النظر إلى وجود حلول أخرى.كما كشف الطبوبي انه خلال لقائه مع بودن سيتم التطرق لمسألة إصلاح المنظومة التربوية والمؤسسات العمومية والتجاذبات السياسية وتأثيرها على الوضع في البلاد.المصدر شمس