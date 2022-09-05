سعرها بلغ 5 دنانير... وزارة التجارة تُوضّح حول ارتفاع أسعار الطماطم المُعلّبة


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 10:04 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التويتي، اليوم الإثنين 05 سبتمبر 2022، وجود نوايا للزيادة في أسعار الطماطم المعلبة.


وأوضح حسام الدين التويتي خلال حواره في اذاعة، أن وزارة التجارة تدخلت بصفة فورية وطالبت المهنيين في قطاع إنتاج الطماطم المعلبة بتعليق الزيادات.

وأبرز التويتي أن كلفة إنتاج الطماطم المعلبة ارتفعت وسيتم اليوم عقد اجتماع مع مختلف المهنيين للنظر في هذا الموضوع لاتخاذ كل الإجراءات من أجل ديمومة هذه القطاعات ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن.

هذا ولفت حسام الدين التويتي إلى أن أغلب العلامات التزمت حاليا ببيع الطماطم بأسعار لا تتجاوز 4 دنانير.



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