اليورو دون 0.99 دولار في أدنى مستوياته منذ عشرين عاما


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 07:42 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - تدنى سعر اليورو عن 0.99 دولار بأدنى مستوياته منذ عشرين عاما في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة وقف إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم.


وتراجع اليورو بنسبة 0.70% إلى 0.9884 دولار الإثنين في وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأمريكية.

وأعلنت غازبروم الجمعة أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم التي كان من المقرراستئنافها السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف "بالكامل" إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا.

واعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.

وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في 26 أغسطس حده الأقصى التاريخي البالغ 345 يورو للميغاوات ساعة، تراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث خلال أسبوع على أن يعاود التداول به الإثنين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252461



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 05 سبتمبر 2022 | 8 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:44 15:55 12:25 05:53 04:24
Babnet
29°
 Babnet37° Babnet % 74 :الرطــوبة
تونــس Babnet28°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2838°-2736°-2841°-3135°-28
  • Avoirs en devises
    24271,3

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21100 DT        1$ =3,21047 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   1115,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   