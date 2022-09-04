مصطفى عبد الكبير: إمام صلى العشاء ثم غادر إلى لامبدوزا في حرقة


Publié le Dimanche 04 Septembre 2022 - 22:23 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير الأحد بأن إمام شارك في عملية حرقة متجها نحو لامبيدوزا بعد أن صلى صلاة العشاء .


وكتب عبد الكبير في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:

" مدنين
الإمام صلى بالجماعة صلاة العشاء
ثم ركب البحر نحو لمبيدوزا
مش غريب لانه صاحب شهادة عليا ويخلص 200 د"




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