مصطفى عبد الكبير: إمام صلى العشاء ثم غادر إلى لامبدوزا في حرقة

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير الأحد بأن إمام شارك في عملية حرقة متجها نحو لامبيدوزا بعد أن صلى صلاة العشاء .







وكتب عبد الكبير في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:

" مدنين

الإمام صلى بالجماعة صلاة العشاء

ثم ركب البحر نحو لمبيدوزا

مش غريب لانه صاحب شهادة عليا ويخلص 200 د"





