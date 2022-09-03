القصرين: شبهات فساد في إدارة أملاك الدولة وفرقة أمنية تتمركز أمامها لحماية وثائقها

أكد مساعد وكيل الجمهورية، الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي لاذاعة شمس اف ام، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني في خصوص شبهات فساد بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالجهة، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتقديم شكاية اثر قيامها بتفقد إداري.







هذا وقد تمركزت اليوم فرقة أمنية أمام مقر الإدارة المذكورة لحمايتها، وذلك بعد أن تمت إقالة المدير الجهوي من مهامه على رأسها يوم أمس الجمعة بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.



