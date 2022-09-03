بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الدور النصف النهائي لكرة القدم بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي

بمناسبة مقابلة الدور النصف النهائي لكرة القدم التي ستدور يوم الأحد 04 سبتمبر 2022 على الساعة 18.00 بملعب حمادي العقربي برداس بين فريقي النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي تُعلم وزارة الداخلية العموم أنه تقرر إتخاذ الإجراءات التالية:







- أولا: يُحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 01 في الجزء الممتد بين مفترق معرض (ب س ب) ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من الساعة 14.00 إلى الساعة 22.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.



- ثانيا: يكون فتح أبواب الملعب على الساعة 15.00 ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة تجنبا للإكتــــظاظ.



- ثالثا: تمّ تخصيص المأوى الجنوبي والشمالي لسيارات جماهير النادي الإفريقي ويمكن الوصول إليه عبر كل| المسالك )برج الوزير الزهراء ــ نوبو ــ المنعرج في اتجاه الملعب من ناحية كلم 11(.



- رابعا: يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges) والصحافيين .



- خامسا: التأكيد على كافة الجماهير الرياضية بإيواء سياراتهم داخل المآوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاضا على السيولة المررورية أثناء خروج الجماهير.



- سادسا: تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.



