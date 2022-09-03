العجبوني لسعيّد.... ليك عام وإنت "لن تسمح "والوضع ماشي ويتدهور

قال القيادي حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، يوم الجمعة 02 سبتمبر 2022، إنّ تتالي الأخطار المتسربة في إشارة إلى عجر الميزانية متعمّد وسياسة ممنهجة من طرف رئيس الجمهورية خاصة وأنّ هذا الأخير يحمّل المسؤولية للمحتكرين والمضاربين والجهات المعلومة والغرف المظلمة، في حين أنّ الإدارة تقول إنّه خلل في التزويد، وفق قوله.





وأضاف العجبوني خلال حضوره في اذاعة Express FM في كميات الحبوب المستوردة خلال سنة 2022 تقل عن الكميات التي تمّ استرادها سنة 2021، وهذا ما يدّل على ضعف الامكانيات المالية للدولة، مشيرا إلى أنّ زمن الوفرة انتهى ولن نعيش كما كنا في عشرات السنين الفارطة، وفق تعبيره.وبيّن ضيف البرنامج أنّ ما يلام على رئيس الجمهورية هو أنّه يغالط التونسيين لافتا إلى أنّ كلفة الأسعار ارتفعت في العالم بطريقة كبيرة.كما كشف أنّ عديد العوامل ساهمت في الوضعية الصعبة التي تعاني منها تونس اليوم، مطالبا رئيس الجمهورية بالإفصاح عن الطريقة التي لن يسمح بها بالتنكيل بالتونسيين.وأفاد الخبير القيادي بحزب التيار الديمقراطي بأنّ خطاب قيس سعيّد مناف تماما لخطاب أعضاء حكومته، داعيا إلى مصارحة الشعب التونسي بالوضعية الحقيقة للبلاد، وقال إنّ الرئيس مستفرد بكل السلطات دون كفاءة وهو غير قادر على إصلاح الوضع نظرا لغياب الكفاءة.وأكّد العجبوني أنّ الوضع الحالي دريئ جدّا وكارثي والحلول لا تكمن في استفراد رئيس الجمهورية بالرأي، قائلا “يا قيس سعيّد كل البلدان تعيش أزمات اقتصادية لمن الحلول لا تكون إلا عبر الذكاء الجماعي”.وكشف هشام العجبوني بأنّ البقاء في اتهام اللوبيات لسنة كاملة دون التحرك يدّل على إما العجز أو التواطؤ.وتسائل العجبوني "شكون يحتكر إستراد المحروقات والقهوة والسكر والأدوية وشكون يوزعها ؟ .. الدولة هي الوحيدة المخولة لذلك.وأضاف "هناك أسباب داخلية وخارجية للأزمة وقيس سعيد يعيش حالة إنكار تامة وقاعد يغالط في التوانسةووجه العجبوني كلامه لسعيد قائلا "ليك عام وإنت لن تسمح والوضع ماشي ويتدهور.