فازت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة الخامسة عالميا عشية اليوم الجمعة على الامريكية Shelby Rogers المصنفة 31 عالميا بنتيجة 2-1 تفاصيلها 4-6 و 6-4 ; 6-3 في اطار الدور الثالث لبطولة امريكا المفتوحة للتنس.
بطولة امريكا المفتوحة للتنس: انس جابر تفوز على الامريكية Shelby Rogersوتتاهل الى الدور القادم
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