بطولة امريكا المفتوحة للتنس: انس جابر تفوز على الامريكية Shelby Rogersوتتاهل الى الدور القادم


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 18:28 قراءة: 0 د, 11 ث
      
فازت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة الخامسة عالميا عشية اليوم الجمعة على الامريكية Shelby Rogers المصنفة 31 عالميا بنتيجة 2-1 تفاصيلها 4-6 و 6-4 ; 6-3 في اطار الدور الثالث لبطولة امريكا المفتوحة للتنس.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252355



En continu...

Toutes les news...
انتهاء أوسو
الجمعة 02 سبتمبر 2022 | 5 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:18 18:48 15:58 12:26 05:51 04:21
Babnet
31°
 Babnet35° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2637°-2837°-2937°-2838°-28
  • Avoirs en devises
    24271,3

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21100 DT        1$ =3,21047 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   1115,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   

بطولة امريكا المفتوحة للتنس: انس جابر تفوز على الامريكية Shelby Rogersوتتاهل الى الدور القادم
include FCPATH."/parts/onesignal2017.php"; ?>