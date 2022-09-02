فوسانة: إرتفاع عدد ضحايا حادث الدهس بسيارة ل3 قتلى بينهم عون أمن


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 10:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين الدكتور عبد الغني الشعباني في تصريح لاذاعة شمس أن شخص آخر توفي فجر اليوم الجمعة في قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين متأثر بإصابات خطيرة من جراء حادث دهس السيارة لعدد من المواطنين أمام أحد مقاهي معتمدية فوسانة ليرتفع عدد المتوفين الى 3 أشخاص من بينهم عون أمن.


واشار الى أن مصابين اثنين بصدد تلقي العلاج حاليا في المستشفى الجهوي بالقصرين من بينهما مصاب حالته حرجة.

ويذكر أن حادثة الدهس جدت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة في الطريق الرابطة بين معتمدية فوسانة ومنطقة الرطيبات اثر إنحراف سيارة عن الطريق كان صاحبها في حالة سكر لتدهس مجموعة من المواطنين الذين كانوا جالسين في إحدى المقاهي .

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