وزير الداخلية بشان عرض العبدلي: إحالة أمنيين نقابيّين إثنين على القضاء العسكري ولن نسمح بهدم الامن الجمهوري

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين أنّه تمت إحالة أمنيين نقابيّين إثنين، على القضاء العسكري، في علاقة بحادثة الانسحاب من تأمين العرض المسرحي للممثل لطفي العبدلي بصفاقس.





وقال توفيق شرف الدين خلال لقاء مع الإعلاميين، اليوم الخميس بمقرّ نادي الأمن بسكرة،: "هل يُعقل أن يعطي نقابي أمني تعليمات بالانسحاب من مهمّة ما، بصفته النقابية ؟ .. وحتى إن كان القرار صائبا، فهو مرفوض تماماً، لأن الأوامر يجب أن تصدر من المسؤول".واعتبر أن ما حدث في مهرجان صفاقس، "خطير جدّا" وأنه "لا يحقّ للأمنيّ أن يصادر العمل الفني ويحكم على أذواق الآخرين"، مؤكدًا أنّ وزارة الداخلية "لن تسمح بهدم مبدأ الأمن الجمهوري" وأن قوّة رجل الأمن تتمثّل في تأمين الجميع، "سواء اختلفوا معه أو اتفقوا".