في ظل أزمة النقل العمومي، ذاكر لهيذب يقترح تشجيع العمال والموظفين والطلبة على استعمال الدراجة وتمكينهم من منحة خاصة

نبّه الخميس 1 سبتمبر، الدكتور ذاكر لهيذب الي أن النقل عمومي تنتظره أزمة كبرى في ظل تناقص عدد الحافلات وعدم تجديد عربات الميترو منذ اكثر من 10 سنوات واختفاء التاكسيات العادية التي عوضتها تاكسيات التطبيقات حسب تعبيره.







واقترح لهيذب على الحكومة ان تقوم بطلب قرض لشراء حافلات كهربائية ، ومرورها في ممرات خاصة بها في المدن الكبرى الي جانب تطوير شبكة الميترو وإنشاء خطوط دائرية وربطها بالخطوط الشعاعية الحالية.



كما اقترح تشجيع العمال والموظفين والطلبة على استعمال الدراجة وتمكينهم من منحة خاصة لكل مستعمل لهاته الوسيلة (منحة حتى من صندوق التأمين على المرض لانه سيتعرض الى اقل امراض) وتجهيز ممرات خاصة وطرق سريعة للدراجات.









واقترح لهيذب على الحكومة ان تقوم بطلب قرض لشراء حافلات كهربائية ، ومرورها في ممرات خاصة بها في المدن الكبرى الي جانب تطوير شبكة الميترو وإنشاء خطوط دائرية وربطها بالخطوط الشعاعية الحالية.كما اقترح تشجيع العمال والموظفين والطلبة على استعمال الدراجة وتمكينهم من منحة خاصة لكل مستعمل لهاته الوسيلة (منحة حتى من صندوق التأمين على المرض لانه سيتعرض الى اقل امراض) وتجهيز ممرات خاصة وطرق سريعة للدراجات.