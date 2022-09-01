سالم لبيض " 'أدعو الرئيس إلى أن لا يحوّل الأحزاب المساندة له إلى أحزاب كرتونية.. والأحزاب التي عارضته إلى أحزاب سرية كما فعل بن علي"


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 14:03 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال القيادي في حركة الشعب سالم لبيض في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة " موزاييك" ان " على رئيس الجمهورية أن يتمثل فكرة المغرب العربي واتحاد المغرب العربي كأولوية فوق الصراعات.
وأضاف "كان عليه أن يقرأ التحولات الواقعة في قضية الصحراء الغربية بعد اعتراف الرئيس الاميركي السابق ترامب بمغربية الصحراء" في اشارة الى استقبال الرئيس سعيد لزعيم بوليساريو.

وحول الوضع الحزبي في تونس قال لبيض " 'أدعو رئيس الجمهورية إلى أن لا يحوّل الأحزاب المساندة له إلى أحزاب كرتونية.. والأحزاب التي عارضته إلى أحزاب سرية كما فعل بن علي..''


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