وزير الداخلية يكشف عن إيقاف شخص حاول تجاوز الحواجز الأمنية بشارع محمد الخامس أول يوم في قمة تيكاد 8

كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين عن إيقاف شخص يوم السبت الماضي27 أوت موعد انطلاق قمة تيكاد 8 ، كان على متن شاحنة وحاول تجاوز الحواجز الأمنية بشارع محمد الخامس بالعاصمة، ولم يلتزم باشارات التوقف من أعوان الأمن الذين تمكنوا من السيطرة عليه في وقت قياسي.





وأكد شرف الدين خلال لقاء مع الاعلاميين اليوم الخميس بنادي الأمن بسكرة (ولاية اريانة) أنّ الأبحاث الأوليّة كشفت أن هذا الشخص مضطرب نفسيّا ويعاني من مرض خطير في مراحل متقدّمة، والقى شريحة هاتف جوال قبل القبض عليه، مبرزا أن الأمنيين الموجودين على عين المكان قاموا بتمشيط كامل المنطقة وعثروا على شريحة الهاتف التي وقع تحويلها للجهة المختصة لفحصها.وبيّن أنّ الأبحاث متواصلة مع هذا الشخص لمعرفة دوافعه لما قام به.وشدّد وزير الداخلية على أنّ القبض على هذا الشخص يكشف عن جهوزية الوحدات الأمنية ويقظتها وهو أمر إيجابي جدّا ويؤكد استعداد تونس لاحتضان المؤتمرات والتظاهرات الدولية خاصّة وأن تونس مقبلة على احتضان قمّة الفرنكفونيّة في شهر نوفمبر المقبل في جزيرة جربة.