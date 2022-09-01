رم ع وكالة التبغ والوقيد ينفي تسببه بخسائر للشركة متوعدا متهميه بالتتبع القضائي

نفى المدير العام لوكالة التبغ والوقيد عماد عطية تسببه بخسائر للوكالة تقدر ب97 مليون دينار، متعهدا بالتتبع القضائي لمن وجه له الاتهام، وذلك خلال تدخل هاتفي له صباح اليوم الخميس على اذاعة شمس .







ويذكر



وعلى ذلك نفى محدث شمس آف آم ما نسب له، مؤكدا أن مصنع التبغ بالقيروان حقق أرباحا تقدر بحوالي 30 مليون دينار سنة 2021.





وقال عماد عطية إنه "لا معنى لكل هذه الاتهامات وهي عارية تماما من الصحة" واصفا إياها "بالاكاذيب والإفتراءات" ، مجددا التأكيد انه يحتفظ بحقه في التتبع الجزائي لكل من اتهمه جزافا، وفق تعبيره.



هذا وأكد عطية انه سيتم صرف أجور العاميلن اليوم، مبينا ان التأخير كان جراء إجراءات الإمضاء ورهين إنعقاد مجلس الإدارة .



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ويذكر أن الكاتب العام لنقابة وكالة التبغ والوقيد كان قد صرح ان المدير شارك في صفقة سنة 2008 كبدتهم خسائر تقدر بأكثر من 97 مليون دينار، كما تسبب بخسائر لمصنع التبغ في القيروان.وعلى ذلك نفى محدث شمس آف آم ما نسب له، مؤكدا أن مصنع التبغ بالقيروان حقق أرباحا تقدر بحوالي 30 مليون دينار سنة 2021.وقال عماد عطية إنه "لا معنى لكل هذه الاتهامات وهي عارية تماما من الصحة" واصفا إياها "بالاكاذيب والإفتراءات" ، مجددا التأكيد انه يحتفظ بحقه في التتبع الجزائي لكل من اتهمه جزافا، وفق تعبيره.هذا وأكد عطية انه سيتم صرف أجور العاميلن اليوم، مبينا ان التأخير كان جراء إجراءات الإمضاء ورهين إنعقاد مجلس الإدارة .