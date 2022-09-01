رم ع وكالة التبغ والوقيد ينفي تسببه بخسائر للشركة متوعدا متهميه بالتتبع القضائي


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 09:22 قراءة: 0 د, 55 ث
      
نفى المدير العام لوكالة التبغ والوقيد عماد عطية تسببه بخسائر للوكالة تقدر ب97 مليون دينار، متعهدا بالتتبع القضائي لمن وجه له الاتهام، وذلك خلال تدخل هاتفي له صباح اليوم الخميس على اذاعة شمس .


ويذكر أن الكاتب العام لنقابة وكالة التبغ والوقيد كان قد صرح ان المدير شارك في صفقة سنة 2008 كبدتهم خسائر تقدر بأكثر من 97 مليون دينار، كما تسبب بخسائر لمصنع التبغ في القيروان.

وعلى ذلك نفى محدث شمس آف آم ما نسب له، مؤكدا أن مصنع التبغ بالقيروان حقق أرباحا تقدر بحوالي 30 مليون دينار سنة 2021.


وقال عماد عطية إنه "لا معنى لكل هذه الاتهامات وهي عارية تماما من الصحة" واصفا إياها "بالاكاذيب والإفتراءات" ، مجددا التأكيد انه يحتفظ بحقه في التتبع الجزائي لكل من اتهمه جزافا، وفق تعبيره.

هذا وأكد عطية انه سيتم صرف أجور العاميلن اليوم، مبينا ان التأخير كان جراء إجراءات الإمضاء ورهين إنعقاد مجلس الإدارة .

اقرأ أيضا: نقابة التبغ والوقيد: المدير الجديد للوكالة كان قد تسبّب في خسائر بقيمة 790 مليار في 2008




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252262



En continu...

Toutes les news...
الخميس 01 سبتمبر 2022 | 4 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:50 15:58 12:26 05:50 04:20
Babnet
31°
 Babnet34° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2734°-2639°-2738°-2938°-29
  • Avoirs en devises
    24124,9

  • (31 aout)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,21666 DT        1$ =3,20412 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 aout)   423,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   