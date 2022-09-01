في عملية استباقية للقوات الخاصة بمدنين فجر اليوم ... حجز كمية من الاسلحة الحربية و الذخيرة


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 07:42 قراءة: 0 د, 32 ث
      
صرح المتحدث باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي لباب نات " أن عملية استباقية نفذتها في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم 1 سبتمبر 2022 وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب و الوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بنقردان من ولاية مدنين تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب , تم حجز كمية هامة من الأسلحة الحربية و الذخيرة حيث تم حجز 11 بندقية نوع كلاشنكوف ،و 14 مخزن ذخيرة،و 4400 إطلاقة عيار 7,62 ... مشيرا إلى أن منطلق العملية كان على إثر نجاح الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في الكشف عن ارتباط نفرين بعمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية .

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