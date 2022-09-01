مدير عام ديوان التجارة: سعر مادة القهوة والسكر ارتفع عالميًا بين حوالي 40 و50 %

أكــد المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر في تصريح لقناة الوطنية الأولى مساء أمس الاربعاء إرتفاع سعر مادة القهوة والسكر عالميًا بين حوالي 40 و50 % .





وارجع الياس بن عامر هذا الارتفاع المشط في الاسعار في الأسواق العالمية الى الحرب الروسية الاوكرانية وجائحة كوفيد. .وحول امكانية إرتفاع سعر هذه المواد في السوق التونسية , قال بن عامر ’’في الوقت الحاضر سعر كيلو غرام البُنّ والسكر لا يزال هو نفسه’’ .كما اقر بوجود اخلال في الاونة الاخيرة في توزيع مادة القهوة على خلفية التأخير في اجراءات بعض العقود المتعلقة بتسريح البضاعة.