مدير عام ديوان التجارة: سعر مادة القهوة والسكر ارتفع عالميًا بين حوالي 40 و50 %


Publié le Jeudi 01 Septembre 2022 - 07:04 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكــد المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر في تصريح لقناة الوطنية الأولى مساء أمس الاربعاء إرتفاع سعر مادة القهوة والسكر عالميًا بين حوالي 40 و50 % .


وارجع الياس بن عامر هذا الارتفاع المشط في الاسعار في الأسواق العالمية الى الحرب الروسية الاوكرانية وجائحة كوفيد. .

وحول امكانية إرتفاع سعر هذه المواد في السوق التونسية , قال بن عامر ’’في الوقت الحاضر سعر كيلو غرام البُنّ والسكر لا يزال هو نفسه’’ .


كما اقر بوجود اخلال في الاونة الاخيرة في توزيع مادة القهوة على خلفية التأخير في اجراءات بعض العقود المتعلقة بتسريح البضاعة.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 252259

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Jeudi 01 Septembre 2022 à 08h 00m |           
هي خطة زقافونية لرفع الدعم عن كل المواد الاستهلاكية عن طريق سحبها من الاسواق و الدعاية لارتفاع اسعارها العالمية و يتالم المواطن و يصيح هاتها بأي ثمن و من بعدها ترجع للسوق بالسعر اللي كانت تريدها الدولة. و هي طريقة خبيثة يسهل تمريرها لشعب فاقد عقله و يسهل التلاعب به

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 01 Septembre 2022 à 07h 49m |           
مدير و إدارة لاهيين يفيسوا
أسيادكم منذ 1956 حتى لما يسرقوا كانوا يسرقوا بضخامة و من غير فضائح و الاغلب متاعهم شهائدهم محدودة و أنتم زعمة خبراء ما تعرفوش أبسط عملية ضرب لتوقع كمية الاستهلاك و تمدوا وجهكم بوقاحة في التلافز



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