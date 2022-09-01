مدير عام ديوان التجارة: سعر مادة القهوة والسكر ارتفع عالميًا بين حوالي 40 و50 %

أكــد المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر في تصريح لقناة الوطنية الأولى مساء أمس الاربعاء إرتفاع سعر مادة القهوة والسكر عالميًا بين حوالي 40 و50 % .
وارجع الياس بن عامر هذا الارتفاع المشط في الاسعار في الأسواق العالمية الى الحرب الروسية الاوكرانية وجائحة كوفيد. .
وحول امكانية إرتفاع سعر هذه المواد في السوق التونسية , قال بن عامر ’’في الوقت الحاضر سعر كيلو غرام البُنّ والسكر لا يزال هو نفسه’’ .
كما اقر بوجود اخلال في الاونة الاخيرة في توزيع مادة القهوة على خلفية التأخير في اجراءات بعض العقود المتعلقة بتسريح البضاعة.
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