عبير موسي من أمام مقر فرع الأمم المتحدة بتونس :أين أنتم مما يجري ضد الشعب

نفّذت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأربعاء 31 أوت 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر فرع منظمة الأمم المتحدة بتونس العاصمة تحدثت فيها عن الانتهاكات التي تعرض لها حزبها و التي تعرضت لها شخصيا.





''سنتصدى لربيع الخراب الأول والثاني''

ووجهت موسي انتقادات لمسؤولي الأمم المتحدة وللمفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشلي مستنكرة صمتها تجاه ما تعرضت له من اعتداءات.كما تحدثت رئيسة الدستوري الحر عن دفاع المنظمة عن الانتهاكات حين يتعلق الأمر بقيادي حركة النهضة ومن بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ونور الدين البحيري.وقالت موسي إن احتجاجهم أمام مقر مكتب حقوق الانسان له رمزية كبيرة عن مواصلة نضالهم للتصدي لماوصفته بربيع الخراب الأول والثاني والدفاع عن مجتمع هناك من يهدد أمنه الغذائي ومن يحاول افتكاك بلاده والمقايضة بتونس مقابل سيادته الوطنية معتبرة ان رئيس الجمهورية أغلق المنظومة الشرعية امام منظومة دولية مقصرة في حق الشعب التونسي .وأضافت أن الاتفاقيات الدولية أعلى مرتبة من القانون التونسي الذي أصدره البرلمان نافية الاستقواء بالخارج قائلة أن منظمة حقوق الانسان انشأت لتنظيم العالم المكون من دول وشعوب ووضع قواعد له موجهة اللوم للمنتظم الدولي لعدم تدخلهم ضد إقصاء رئاسة الجمهورية للحزب الأول في البلاد.