ألفة الحامدي : " نخدم في خدمة .. رئيسة الحكومة ما تخدمهاش"


Publié le Mercredi 31 Août 2022 - 18:01 قراءة: 0 د, 48 ث
      
انتقدت الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية و رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي سياسات رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وقالت في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" حكومة بودن تفرط في مؤسسات عمومية قبل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

واضافت " تونس تحتاج الى اوكسجان وهو المال الذي ياتي عبر الاستثمارات الاجنبية وعبر منوال اقتصادي اخر وهذا ما اقوم به في الخارج متابعة " اليوم نخدم في خدمة .. رئيسة الحكومة ما تخدمهاش".

كما هاجمت ألفة الحامدي عدة أحزاب سياسية منها النهضة والحزب الدستوري الحر ، مشيرة الى أن عصر هذه الأحزاب قد ولى و انتهى .



و انتقدت منافسيها من الاحزاب " في حركة النهضة لم يكن هناك مكان للشباب و الدستوري الحر لن يتسامح مع التعددية أو حرية "التعبير قائلة : "أنا هنا لتقديم الفرصة لصعود للشباب
كما انتقدت الفة الحامدي صمت الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أصبح " صامتا" وفق تعبيرها .






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