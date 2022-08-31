ألفة الحامدي : " نخدم في خدمة .. رئيسة الحكومة ما تخدمهاش"

انتقدت الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية و رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي سياسات رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وقالت في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" حكومة بودن تفرط في مؤسسات عمومية قبل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وقالت في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" حكومة بودن تفرط في مؤسسات عمومية قبل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
واضافت " تونس تحتاج الى اوكسجان وهو المال الذي ياتي عبر الاستثمارات الاجنبية وعبر منوال اقتصادي اخر وهذا ما اقوم به في الخارج متابعة " اليوم نخدم في خدمة .. رئيسة الحكومة ما تخدمهاش".
كما هاجمت ألفة الحامدي عدة أحزاب سياسية منها النهضة والحزب الدستوري الحر ، مشيرة الى أن عصر هذه الأحزاب قد ولى و انتهى .
و انتقدت منافسيها من الاحزاب " في حركة النهضة لم يكن هناك مكان للشباب و الدستوري الحر لن يتسامح مع التعددية أو حرية "التعبير قائلة : "أنا هنا لتقديم الفرصة لصعود للشباب
كما انتقدت الفة الحامدي صمت الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أصبح " صامتا" وفق تعبيرها .
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