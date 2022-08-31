مداهمة امنية تسفر حجز كميات كبيرة من الكوكايين والأموال



تمكن أعوان فرقة مكافحة المخدّرات بسوسة بالإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة وأثر مداهمة ليلية من حجز كميات من المخدرات والأموال.



وكان منطلق الأبحاث في القضية على إثر توفر معلومات لدى الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بسوسة بالإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة يوم امس 30 أوت 2022 مفادها اندماج شخصين في مجال ترويج المخدرات بجهة قصيبة المديوني ولاية المنستير وتحوّزهما على كمّيات هامّة من مخدّري القنب الهندي والكوكايين.وعلى الفور وبانطلاق الأبحاث وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمنستير، قامت الفرقة المذكورة بمداهمة منزلهما حيث أمكن ضبط أحدهما وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا تمّ العثور على 14 صفيحة من مخدّر القنب الهندي (تزن حوالي 1.5 كلغ) و30 غرام من مخدّر "الكوكايين" ومبالغ مالية هامة تتمثل في (22895 أورو و78424 دينار تونسي ومبالغ أخرى من عملات دول مختلفة) وميزان إلكتروني يُستعمل في وزن المخدّرات، بمزيد تعميق التحرّيات تبيّن أن أحدهما يُدير شبكة رهان رياضي تنشط خارج الأطر القانونيّة.بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، أذنت بالإحتفاظ به وفتح محضري بحث في شأنه الأول موضوعه "مسك وتهريب وترويج مادّة مخدّرة" والثاني "الإنخراط في شبكة رهان رياضي دون ترخيص وتبييض أموال" وعهدت إلى الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصاديّة والماليّة بإدارة الشرطة العدليّة بمواصلة البحث وإدراج مرافقه بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.