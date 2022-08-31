ديوان الطيران المدني يؤكد ان انقطاع التيار الكهربائي بمطار تونس قرطاج لم يتجاوز 3 دقائق ولم يتسبب في اي اضطرابات


Publié le Mercredi 31 Août 2022 - 16:41 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أصدر الاربعاء 31 أوت، ديوان الطيران المدني والمطارات بيانا إكد من خلاله ان انقطاعات التيار الكهربائي التي سجّلها مطار تونس قرطاج اليوم الاربعاء خارجة عن نطاقه وأن مدة الإنقطاع لم تتجاوز 3 دقائق وثانيتين.


وأكد الديوان ان انقطاع التيار الكهربائي لم يتسبب في أي اضطرابات تذكر على مستوى انتظام الرحلات الجوية كما أكد أن سلامة الملاحة الجوية تبقى من أوكد أولوياته حيث يتم تأمين تواصل تسيير جميع المعدّات والمرافق ذات الصلة بصفة عادية وبوسائل ذاتية حتى في صورة انقطاع الكهرباء من المزوّد وفق نص البيان.

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