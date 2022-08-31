نقابة التبغ والوقيد: المدير الجديد للوكالة كان قد تسبّب في خسائر بقيمة 790 مليار في 2008

أفاد كاتب عام النقابة الاساسية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد حسن الطرهوني، ان المدير الجديد الذي تم تعيينه مؤخرا، كان قد تسبب في خسارة الوكالة 790 مليون دينار بسبب صفقة ابرمها مع الهند سنة 2008، ومنذ ذلك التاريخ دخلت الوكالة في مرحلة الافلاس.





واكد الطرهوني، في مداخلة لاذاعة شمس اليوم الاربعاء 31 اوت 2022، ان تعيينه مجددا على راس الوكالة تسبب في حالة احتقان شديدة في صفوف الاعوان الرافضين له.واضاف الطرهوني ان ذات المدير كان قد تم طرده من مصنع التبغ في القيروان كما تقدم باستقالته لوزارة الاشراف 3 مرات، "لنفاجئ اليوم بتعيينه من جديد لتسيير الوكالة".وتسائل الطرهوني عن نية الوزارة من ارجاع ذات الشخص الذي تسبب في ازمة لوكالة التبغ، لتسيير شؤونها.كما اكد الطرهوني، غياب اي تفاعل من وزارة الاشراف في علاقة بالوضع الحالي داخل الوكالة والذي يهدد بدخولها في حالة بطالة فنية خلال شهر اكتوبر المقبل، رغم ان كل مرابيحها يتم ايداعها مباشرة في خزينة الدولة دون صرف اي مستحقات للاعوان، حسب تاكيده.