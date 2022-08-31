محطة المترو باب سعدون: ايقاف مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش من أجل "البراكاجات "


Publié le Mercredi 31 Août 2022 - 10:03 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكن أول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من ايقاف عنصر إجرامي خطير محل 18 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل البراكاجات.


وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق الأبحاث فيها كان على إثر توفر معلومات مفادها تواجد منحرف خطير محل عدة مناشير تفتيش ومحل تتبعات عدلية لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة من أجل السرقة، السلب والعنف الشديد بمحطة المترو باب سعدون بتونس العاصمة، تم إعداد كمين محكم له من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة بالتنسيق مع مصلحة النشل بإدارة شرطة النجدة،وتم القبض عليه .

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة لمواصلة الأبحاث.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252199



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 31 أوت 2022 | 3 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:21 18:51 15:59 12:27 05:49 04:19
Babnet
33°
 Babnet35° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2634°-2534°-2638°-2738°-28
  • Avoirs en devises
    23951,9

  • (30 aout)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,20487 DT        1$ =3,21655 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 aout)   423,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   