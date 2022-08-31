محطة المترو باب سعدون: ايقاف مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش من أجل "البراكاجات "

تمكن أول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة من ايقاف عنصر إجرامي خطير محل 18 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل البراكاجات.







وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق الأبحاث فيها كان على إثر توفر معلومات مفادها تواجد منحرف خطير محل عدة مناشير تفتيش ومحل تتبعات عدلية لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة من أجل السرقة، السلب والعنف الشديد بمحطة المترو باب سعدون بتونس العاصمة، تم إعداد كمين محكم له من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة بالتنسيق مع مصلحة النشل بإدارة شرطة النجدة،وتم القبض عليه .



وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وإحالته على فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة لمواصلة الأبحاث.



