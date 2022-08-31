سيقما كونساي:61 % من التونسيين يعتبرون أن البلاد تسير في الطريق الصحيح


Publié le Mercredi 31 Août 2022 - 08:30 قراءة: 0 د, 18 ث
      
نشرت الاربعاء 21 أوت، جريدة المغرب البارومتر السياسي لشهر أوت الذي تقوم باعداده بالشراكة مع شركة سيقما كونساي وقد أظهر أن 61 بالمائة من التونسيين يعتبرون أن تونس تسير في الطريق الصحيح.
في المقابل أظهرت الارقام أن أكثر من 60 % من التونسيين يرون ان الوضع المالي للأسرة أسوأ من السنة الفارطة و89.1 بالمائة يعتبرون ان الفجوة بين الاغنياء والفقراء كبرت.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 252196

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 31 Août 2022 à 09h 26m |           
أن كان 61 بالمائة من التونسيين يعتبرون أن تونس تسير في الطريق الصحيح. فهم ربما يقصدون طريق الانهيار الاقتصادي والاجتماعي مثل بقية دول العالم الثالث
وان كان 60 % من التونسيين يرون ان الوضع المالي للأسرة أسوأ من السنة الفارطة فكيف يرى 52 % من التونسيين ان الوضع المالي للأسرة سيكون أفصل في السنة القادمة
كلام لا يقوله الا مخدر ، اهبل او مفتري



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