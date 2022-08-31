سيقما كونساي:61 % من التونسيين يعتبرون أن البلاد تسير في الطريق الصحيح

نشرت الاربعاء 21 أوت، جريدة المغرب البارومتر السياسي لشهر أوت الذي تقوم باعداده بالشراكة مع شركة سيقما كونساي وقد أظهر أن 61 بالمائة من التونسيين يعتبرون أن تونس تسير في الطريق الصحيح.

في المقابل أظهرت الارقام أن أكثر من 60 % من التونسيين يرون ان الوضع المالي للأسرة أسوأ من السنة الفارطة و89.1 بالمائة يعتبرون ان الفجوة بين الاغنياء والفقراء كبرت.



